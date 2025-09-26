Як змінився Державний борг України за останній місяць?

Протягом серпня державний та гарантований держборг України зріс у гривневому еквіваленті на 177,41 мільярда гривень, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів України.

Зокрема державний та гарантований державою зовнішній борг становить:

5 989,86 мільярда гривень (75,34 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 145,17 млрд доларів США; державний та гарантований державою внутрішній борг – 1 961,43 мільярда гривень (24,66 %), або 47,54 мільярда доларів США.

Обсяг державного та гарантованого державою боргу розраховується у грошовій формі як непогашена номінальна вартість боргових зобов’язань у валюті кредиту (позики),

– йдеться в інформаційній довідці.

Важливо! Зокрема Стан державного та гарантованого державою боргу визначається у гривнях та доларах США за курсом Національного банку України на останній день звітного періоду та включає операції за цей день.

Що таке Державний борг?

Державний борг – це сукупні боргові зобов'язання держави перед усіма кредиторами. Про це повідомляє Мінфін.

Тобто це юридичні та фізичні особи, іноземні держави, різні міжнародні організації тощо.

Державний борг складається із заборгованості центрального уряду, регіональних та місцевих органів влади, а також боргів усіх корпорацій з державною участю. Він встановлюється пропорційно частці держави в їх капіталі.

Він поділяється на зовнішній та внутрішній. Зовнішній державний борг – це заборгованість іншим країнам, міжнародним економічним організаціям. А внутрішній – заборгованість держави власникам державних цінних паперів та іншим кредиторам.

