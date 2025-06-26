Як зріс державний борг України

Станом на 31 травня державний та гарантований державою борг України становив 7 515,21 мільярдів гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів.

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У доларовому еквівалентів це 180,97 мільярдів доларів, а саме:

державний та гарантований державою зовнішній борг – 134,48 мільярдів доларів (74,31 % загальної суми);

державний та гарантований державою внутрішній борг – 46,48 мільярдів доларів (25,69 % загальної суми).

У структурі боргу державна частина становить 96,3% – це 174,32 мільярди доларів. Решта 3,7% – гарантований державою борг у розмірі 6,65 мільярдів доларів.

Протягом травня 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 34,88 мільярдів гривень і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 1 мільяд доларів.

Як скоротилися міжнародні резерви України

Станом на 1 червня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 44 535,5 мільйони доларів. У травні вони зменшилися на 4,6%.

Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є більшим, ніж на початок року, та достатнім для збереження стійкості валютного ринку. На валютні рахунки уряду в Національному банку в травні надійшло 1 357,1 мільйони доларів. З цієї суми:

1 129,5 мільйони доларів США – від ЄС; 227,6 мільйони доларів США – від розміщення валютних ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплатили 310,1 мільйонів доларів. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 296,3 мільйонів доларів.

