Как вырос государственный долг Украины

По состоянию на 31 мая государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7 515,21 миллиардов гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов.

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В долларовом эквивалентов это 180,97 миллиардов долларов, а именно:

государственный и гарантированный государством внешний долг – 134,48 миллиардов долларов (74,31 % общей суммы);

государственный и гарантированный государством внутренний долг – 46,48 миллиардов долларов (25,69% общей суммы).

В структуре долга государственная часть составляет 96,3% – это 174,32 миллиарда долларов. Остальные 3,7% – гарантированный государством долг в размере 6,65 миллиардов долларов.

В течение мая 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 34,88 миллиардов гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1 миллиард долларов.

Как сократились международные резервы Украины

По состоянию на 1 июня 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 44 535,5 миллиона долларов. В мае они уменьшились на 4,6%.

Несмотря на уменьшение, объем международных резервов является большим, чем на начало года, и достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка. На валютные счета правительства в Национальном банке в мае поступило 1 357,1 миллиона долларов. Из этой суммы:

1 129,5 миллиона долларов США – от ЕС; 227,6 миллиона долларов США – от размещения валютных ОВГЗ.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплатили 310,1 миллионов долларов. Кроме того, Украина оплатила Международному валютному фонду 296,3 миллионов долларов.

