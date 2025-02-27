Як змінився розмір держборгу України

За підсумками січня, держборг України сягнув 7,07 трильйонів гривень або 168,99 мільярда доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінфін.

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Зверніть увагу! У доларовому еквіваленті держборг у січні зріс на 2,93 мільярда доларів.

Загалом держборг розподілявся так:

державний та гарантований державою зовнішній борг – 5,14 трильйона гривень – 122,9 мільярда доларів – 72,74% від загальної суми;

внутрішній борг – 1,93 трильйона гривень – 46,07 мільярдів доларів – 27,26%.

При цьому, державний борг України складав – 6,78 трильйона гривень чи 162,08 мільярдів доларів. Його частка – 95,91% від загальної суми.

А от гарантований державою борг України сягнув 289,08 мільярдів гривень або 6,91 мільярда доларів. Частка цього значення від загальної суми – 4,09%.