Що відомо про зовнішнє фінансування України у 2026 році?

Спершу Київ оцінював дефіцит зовнішнього фінансування майже у 38 мільярдів доларів, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Потреба у фінансуванні: які проблеми має Україна щодо бюджету на 2026 рік

Але після переговорів із МВФ ця цифра зросла приблизно до 65 мільярдів доларів. Зокрема Bloomberg вже раніше повідомляв, що український уряд і базований у Вашингтоні кредитор мали різні оцінки того, скільки додаткових коштів Києву доведеться залучити від союзників у найближчі роки для фінансування воєнних потреб.

Глава МВФ Крісталіна Георгієва була серед перших, із ким зустрівся президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку. Це відбулося після прибуття на Генеральну асамблею ООН у понеділок.

Ми обговорили можливості використання заморожених російських активів на користь України та всі потенційні напрями співпраці, включно з новою програмою, спрямованою на підтримку стійкості нашої держави у найближчі роки,

– написав Зеленський після зустрічі.

Важливо! Розбіжності виникли, оскільки Україна намагається домовитися про нову чотирирічну позику від МВФ до кінця року. Київ уже майже вичерпав більшість фінансування за чинною програмою обсягом 15,5 мільярдів, яка діє до 2027 року.

Узгоджену оцінку вже передали Європейській комісії – виконавчому органу ЄС. Головний донор України тепер планує надати значну частину потрібної суми, використавши залишки коштів, згенеровані замороженими російськими активами.

МВФ зокрема висловлював занепокоєння щодо українських оцінок потреб у фінансуванні, адже війна змусила країну збільшити військовий бюджет, що ставить під загрозу фінансову стійкість,

– йдеться у матеріалі.

На ситуацію також впливає зростаюче небажання США продовжувати надавати допомогу за адміністрації президента Дональда Трампа. Зеленський планує зустрітися з Трампом і провести низку інших двосторонніх переговорів під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку у вівторок.

Розмір нового пакета МВФ офіційно ще не обговорювався. Але попередні оцінки становлять близько 8 мільярдів доларів.

Зауважте! У листопаді кредитор із Вашингтона обговорить параметри нової програми з урядом у Києві.

Що відомо про роботу місії МВФ в Україні?

Керівництво Мінфіну, НБУ та експерти МВФ завершили обговорення стану виконання програми Механізму розширеного фінансування. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Зустрічі тривали протягом 3-10 вересня. Офіційно про завершення оголосили 11 вересня.

Сторони обговорювали стан виконання держбюджету 2025 та показники проєкту бюджету на 2026 рік, середньострокове бюджетне планування та передбачені програмою структурні реформи,

– зазначили у відомстві.

Зверніть увагу! Наразі очікується продовження тісного діалогу між сторонами.