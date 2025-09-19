Скільки грошей потрібно Україні?

За оцінками уряду, зовнішнє фінансування, необхідне Україні на час дії нової чотирирічної угоди з Міжнародним валютним фондом, може сягнути від 150 до 170 мільярдів доларів США. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, пише 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

В цілому потреба коштів для фінансування 4-річної програми може становити від 150 до 170 мільярдів доларів США на 4-річний період,

– сказав він у відповіді на запитання у Верховній Раді.

Міністр також уточнив, що лише на 2026 рік непокрита частина потреби в зовнішньому фінансуванні, за розрахунковим курсом 45,7 грн за долар, наразі становить 18,1 мільярда доларів.

За його словами, загальна потреба на наступний рік, згідно з проєктом держбюджету, сягає 2,79 трильйона гривень (або 45,5 мільярда доларів), що включає фінансування дефіциту та виконання зовнішніх боргових зобов'язань.

