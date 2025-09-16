У вівторок, 16 вересня, Верховна Рада України ухвалила рішення про створення двох спеціалізованих адміністративних судів, передає 24 Канал.

Що відомо про нові судові установи в Україні?

Під час голосування парламент ухвалив закон №13302. Він передбачає формування Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Повідомляється, що обидві установи працюватимуть у Києві та матимуть юрисдикцію на всю територію України.

Зауважте! Головне завдання нових інституцій – розглядати публічно-правові справи, зокрема стосовно центральних органів влади, таких як НБУ, НАБУ чи НАЗК.

Відомо, що створення такий судових установ було закріплене у меморандумах із МВФ, рекомендаціях Європейської комісії та плані Ukraine Facility.

Документи ЄС та МВФ підкреслювали, що нова судова система має стати гарантією кращого захисту громадян у спорах із державними інституціями, а а також повинна відповідати стандартам Ради Європи.

До слова, Україна мала виконати цю умову ще у 2024 році, однак процес затягнувся майже на рік.

Протягом місяця після ухвалення закону Вища кваліфікаційна комісія суддів повинна оголосити конкурс на посади суддів у новостворених судах.

Для перевірки доброчесності й професійного рівня кандидатів створять спеціальну експертну раду, яка виконуватиме роль додаткового фільтра при відборі.

Нові установи замінять ліквідований Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) і стануть частиною ширшої судової реформи, яка передбачена дорожньою картою з питань верховенства права.

