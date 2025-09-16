Во вторник, 16 сентября, Верховная Рада Украины приняла решение о создании двух специализированных административных судов, передает 24 Канал.
Что известно о новых судебных учреждениях в Украине?
Во время голосования парламент принял закон №13302. Он предусматривает формирование Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.
Сообщается, что оба учреждения будут работать в Киеве и будут иметь юрисдикцию на всю территорию Украины.
Заметьте! Главная задача новых институтов – рассматривать публично-правовые дела, в частности в отношении центральных органов власти, таких как НБУ, НАБУ или НАПК.
Известно, что создание таких судебных учреждений было закреплено в меморандумах с МВФ, рекомендациях Европейской комиссии и плане Ukraine Facility.
Документы ЕС и МВФ подчеркивали, что новая судебная система должна стать гарантией лучшей защиты граждан в спорах с государственными институтами, а также должна соответствовать стандартам Совета Европы.
К слову, Украина должна была выполнить это условие еще в 2024 году, однако процесс затянулся почти на год.
В течение месяца после принятия закона Высшая квалификационная комиссия судей должна объявить конкурс на должности судей в новосозданных судах.
Для проверки добропорядочности и профессионального уровня кандидатов создадут специальный экспертный совет, который будет выполнять роль дополнительного фильтра при отборе.
Новые учреждения заменят ликвидированный Окружной административный суд Киева (ОАСК) и станут частью более широкой судебной реформы, которая предусмотрена дорожной картой по вопросам верховенства права.
Последние новости из Верховной Рады
В сентябре 2025 года стало известно, что Верховная Рада возобновила онлайн-трансляции своих заседаний, ссылаясь на улучшение ситуации с безопасностью и потребность большей открытости работы парламента.
Кабмин планирует отказаться от обязательных актов выполненных работ для безналичных расчетов, что значительно упростит сотрудничество с европейскими компаниями.
Парламент также принял в первом чтении законопроект №13260, которым возвращается уголовная ответственность за самовольное оставление воинской части.
Документ предусматривает отдельные исключения на время военного положения, но не освобождает от ответственности тех, кто решил вернуться самостоятельно.