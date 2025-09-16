Во вторник, 16 сентября, Верховная Рада Украины приняла решение о создании двух специализированных административных судов, передает 24 Канал.

Что известно о новых судебных учреждениях в Украине?

Во время голосования парламент принял закон №13302. Он предусматривает формирование Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

Сообщается, что оба учреждения будут работать в Киеве и будут иметь юрисдикцию на всю территорию Украины.

Заметьте! Главная задача новых институтов – рассматривать публично-правовые дела, в частности в отношении центральных органов власти, таких как НБУ, НАБУ или НАПК.

Известно, что создание таких судебных учреждений было закреплено в меморандумах с МВФ, рекомендациях Европейской комиссии и плане Ukraine Facility.

Документы ЕС и МВФ подчеркивали, что новая судебная система должна стать гарантией лучшей защиты граждан в спорах с государственными институтами, а также должна соответствовать стандартам Совета Европы.

К слову, Украина должна была выполнить это условие еще в 2024 году, однако процесс затянулся почти на год.

В течение месяца после принятия закона Высшая квалификационная комиссия судей должна объявить конкурс на должности судей в новосозданных судах.

Для проверки добропорядочности и профессионального уровня кандидатов создадут специальный экспертный совет, который будет выполнять роль дополнительного фильтра при отборе.

Новые учреждения заменят ликвидированный Окружной административный суд Киева (ОАСК) и станут частью более широкой судебной реформы, которая предусмотрена дорожной картой по вопросам верховенства права.

