Документ отменяет обязательное подписание таких актов для оплаты услуг в безналичной форме, как подтверждение получения услуги. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Юлию Свириденко.

Почему правительство хочет отменить акты выполненных работ?

По словам Свириденко, отмена актов выполненных работ обсуждалась на встрече с бизнесом в Закарпатье в пятницу, 5 сентября. Премьер сообщила, что оценивает суммарную экономию украинского бизнеса благодаря этой новации на уровне 20,2 миллиарда гривен в год.

По ее мнению, такие нормы должны облегчить украинским компаниям сотрудничество с европейскими бизнес-партнерами.

Народный депутат Ярослав Железняк отреагировал на это и отметил, что такой законопроект уже давно был внесен в Раде. Однако Министерство финансов было категорически против.

Не очень хочу разочаровать нашего Премьера, но такой законопроект давно уже в Раде был внесен. Я автор. Там Минфин категорически был против – поэтому, вы там в правительстве как-то разберитесь с позицией,

– заявил он.

