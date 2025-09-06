Документ скасовує обов’язкове підписання таких актів для оплати послуг у безготівковій формі, як підтвердження отримання послуги. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Юлію Свириденко.

Чому уряд хоче скасувати акти виконаних робіт?

За словами Свириденко, скасування актів виконаних робіт обговорювалося на зустрічі з бізнесом в Закарпатті в п’ятницю, 5 вересня. Прем'єрка повідомила, що оцінює сумарну економію українського бізнесу завдяки цієї новації на рівні 20,2 мільярда гривень на рік.

На її думку, такі норми мають полегшити українським компаніям співпрацю з європейськими бізнес-партнерами.

Народний депутат Ярослав Железняк відреагував на це і зазначив, що такий законопроєкт вже давно був внесений в Раді. Однак Міністерство фінансів було категорично проти.

Не дуже хочу розчарувати нашого Премʼєра, але такий законопроєкт давно вже в Раді був внесений. Я автор. Там Мінфін категорично був проти – тож, ви там в уряді якось розберіться з позицією,

– заявив він.

