Що передбачає мораторій?

Про деталі нового підходу до взаємодії з бізнесом розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає 24 Канал.

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Контроль – лише за реальної загрози

Свириденко наголосила, що держава не відмовляється від контролю повністю, але планує зосередитися лише на точкових випадках, де дійсно фіксуються високі ризики порушень. Масові перевірки та тиск на бізнес відходять у минуле.

Один з головних елементів нової політики – повна цифровізація системи державного нагляду, що має унеможливити ручне втручання з боку окремих посадовців.

Аудит справ і закриття безпідставних проваджень

Прокуратура та правоохоронні органи вже розпочали масовий перегляд відкритих справ проти підприємців. За словами прем'єрки, вже 30% справ було закрито як такі, що не мали достатніх підстав.

Уряд також готує законодавчі ініціативи щодо захисту бізнесу і реформи системи контролю. До Верховної Ради планують внести проєкти змін до Кримінального процесуального кодексу та низки інших актів.

Якими будуть правила для силовиків?

За новими правилами:

Відкривати справи зможуть лише Генпрокурор або регіональні керівники прокуратур;

Арешт майна і документів скасовуватимуть, якщо це блокує діяльність підприємства;

Нерезультативні або "завислі" справи без доказів – закриють.

Що цьому передувало?

Президент Володимир Зеленський ще в червні 2025 року закликав до запровадження мораторію, наголосивши, що бюджет має наповнюватися завдяки економічному зростанню, а не через тиск на бізнес.

21 липня він підтвердив, що РНБО офіційно затвердила рішення щодо повної заборони на втручання державних органів у діяльність підприємців.