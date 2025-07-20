Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Юлию Свириденко.

Смотрите также Зарплаты вырастут не для всех: кому начислят надбавки уже вскоре

Что известно о моратории на проверки бизнеса в Украине?

По словам Свириденко, Зеленский поручил дать больше свободы бизнесу.

Правительство вместе с силовыми структурами и при координации СНБО готовит решение, которое даст бизнесу больше свободы. Планируется годовой мораторий на проверки. Этот вопрос уже обсужден с президентом Владимиром Зеленским – его поручение четкое: дать больше свободы внутренним экономическим силам. Это означает также продолжение детенизации экономики, обеспечение равных условий, которые выгодны белому бизнесу,

– сообщила она.

Кабинет министров начал аудит уголовных дел против бизнеса.

"Приоритет – закрыть безосновательные производства, блокирующие предпринимательскую деятельность. Новые дела будут санкционировать только Генпрокурор или руководители областного и районного уровня. Параллельно будут ограничены проверки налоговой и таможни. Также мы усилим контроль за законностью следственных действий. Проверки будут только в секторах с высоким риском, а добросовестные предприятия получат защиту. Мы готовы инициировать изменения в законы для лучшей защиты бизнеса, реформирования надзора и справедливого использования конфискованных активов России", – пообещала Свириденко.

Еще у правительства есть план запустить гранты на производство боеприпасов и взрывчатых веществ и экспериментальный проект "Проектируй и строй", который позволит быстрее строить или восстанавливать инфраструктуру.