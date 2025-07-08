Где предлагают самые высокие зарплаты

Среди лидеров по размеру компенсаций – продуктовые компании, которые предлагают одни из самых высоких зарплат специалистам всех уровней. Об этом свидетельствуют результаты летнего опроса DOU, передает 24 Канал.

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Также высокие доходы среди стартапов (особенно для Middle+), тогда как сервисные компании сохраняют статус одних из наименее прибыльных для специалистов. Аутстаффинг, несмотря на снижение зарплат мидлов, остается выгодным для Senior+.

Мидлы получают меньше

За последние полгода зарплаты мидлов снизились на 50 долларов, тогда как у сеньоров и лидов наблюдается рост. Исключение – Tech Leads, у которых медиана опустилась на те же 50 долларов. Зарплаты младших специалистов стабилизировались: медианная оплата труда джунов вернулась к уровню лета 2024-го, рост – 30 долларов.

Специалисты с опытом 8 – 14 лет пока получают несколько выше зарплаты, а у тех, кто работает более 15 лет, зарплаты сохраняются на постоянном уровне. Начинающие с опытом до года, по-прежнему, могут рассчитывать на компенсацию в пределах 400 – 600 долларов.

У более опытных разработчиков растет не только медиана, но и третий квартиль – то есть самые высокие зарплаты в выборке. У Senior за полгода этот показатель вырос на 500 долларов, у Team Lead – на 175 долларов, у Tech Lead – на 150 долларов,

– говорится в исследовании.

Зарплаты в регионах: Киев и Львов – впереди

Самые высокие показатели традиционно в Киеве и Львове, хотя региональные различия не существенны. В этих городах медианные зарплаты составляют: джуниоры – 1000 долларов, мидлы – 2500 долларов, сеньоры – 5000 долларов, лиды – 5700 долларов.

В Одессе сеньоры получают меньше – 4500 долларов. У Виннице, Днепре и Ивано-Франковске джуны – 85 – 900 долларов, мидлы – 2400 – 2475 долларов, сеньоры – 4500 долларов. У Харькове медианная – 3000 долларов благодаря большому количеству лид-постов, хотя зарплаты мидлов и сеньоров здесь немного ниже средних.

Тип компании: где платят больше

Продуктовые компании удерживают лидерство по размеру вознаграждений, особенно для Middle и Lead-уровней: +100 долларов и +250 долларов соответственно за полгода. В стартапах средний уровень зарплаты мидлов вырос на 325 долларов. В то же время аутстафинговые компании потеряли 224 долларов, а сервисные – 150 долларов для мидлов.

Несмотря на более низкие зарплаты, сервисные компании остаются главной точкой входа в профессию: 62% интернов и 40% джуниоров стартуют именно здесь. В то же время госкомпании и не-ИТ-бизнесы предлагают самые низкие зарплаты на рынке.

Какая специализация приносит больше

Самые высокие медианные зарплаты – в Back-end и Mobile разработчиков. Начинающие в Back-end и Full Stack могут рассчитывать на лучшие стартовые ставки.

Зарплаты Senior-разработчиков большинства направлений выросли на 200 – 300, кроме Front-end, где показатели не изменились. У Mobile-сегменте Lead/Staff/Principal уровней произошло восстановление зарплат после зимнего падения – +500 долларов.

Самые высокие зарплаты сохраняются у разработчиков, которые работают с Scala, большинство из которых – это Senior+ (75%). Далее в рейтинге – Go, Kotlin, Swift, Python. Java и Ruby также демонстрируют стабильно высокие зарплаты, в том числе и для мидлов и джунов.

Интересно, что TypeScript продолжает вытеснять JavaScript. Доля разработчиков, которые используют TS как основной язык, выросла на 4 п.п. – до 25%, тогда как доля JS упала на 3 п.п. – до 15%.

Гендер и возраст

Доля женщин в разработке постепенно растет: сейчас – 11% против 10% полгода назад и 9% прошлым летом. Медианный возраст разработчиков остается неизменным – 30 лет.