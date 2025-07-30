Какие ожидания правительства?
Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в эфире национального телемарафона, подводя итоги первой недели работы нового состава Кабмина, передает 24 Канал.
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Мы ожидаем, что этот мораторий будет работать безупречно, и бизнес сможет полностью сосредоточиться на развитии, создании рабочих мест и собственных проектах,
– отметила премьер-министр.
Бюракратии станет меньше?
Свириденко также отметила, что правительство начало аудит всех имеющихся бюрократических процедур. По ее словам, это продолжение процесса дерегуляции, который включает отмену устаревших норм и перевод части сервисов в цифровой формат.
Наша задача – не только сократить бюрократию, но и проверить все государственные расходы, чтобы найти дополнительные ресурсы, которые можно будет переориентировать на оборонный сектор, – добавила она.
Что этому предшествовало?
23 июля Кабмин принял план реализации решения о моратории на безосновательные проверки и вмешательство в работу бизнеса. В частности, Госрегуляторную службу и министерства обязали в течение месяца подать предложения по дерегуляции и сокращению лишних разрешений.