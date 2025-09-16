Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение телеканала Рада.

Смотрите также Почему Украина превосходит ЕС по количеству, но не по качеству законов

Где Верховная Рада транслирует заседания?

Впервые за почти 4 года на телевидение возвращают трансляции заседаний народных депутатов. Видеосъемка в зале Верховной Рады снова будет постоянной. Так уже 16 сентября Рада показывает пленарное заседание онлайн. На телеканале только один раз была трансляция из здания парламента – 31 июля 2025 года – когда депутаты голосовали за восстановление независимости антикоррупционных органов.

Трансляции заседаний не проводили из соображений безопасности, когда началось вторжение. Все законопроекты длительное время рассматривались без камер, ведь тогда журналистам ограничили доступ в сессионный зал. Видео в парламенте разрешили снимать с мая 2024 года. А отныне все заседания украинцы снова смогут видеть вживую.

Так, трансляции из Верховной Рады официально показывает телеканал Рада. Во вторник, 16 сентября, там продолжается 14 заседание сессии.

Рада возобновила трансляции заседаний депутатов: смотрите видео

Отметим, что депутаты будут прерывать работу во время воздушной тревоги, тогда же и трансляции заседаний будут прекращаться. Если будет существовать угроза, то все присутствующие в кулуарах будут идти в укрытие. Там записи не будут проводить.

Когда решили возобновить трансляции из Верховной Рады?