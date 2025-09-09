Об этом сообщил народный депутат и председатель комитета по вопросам свободы слова ВР Ярослав Юрчишин, передает 24 Канал. Он поблагодарил всех, кто поддержал решение.
Что известно о возобновлении трансляций из ВР?
Нардеп сообщил об официальном восстановлении онлайн-трансляций пленарных заседаний Верховной Рады.
Теперь точно: достигли. Вы дожали. Люди с картонками, люди в комментариях, медиасообщество и все-все, кто хочет видеть Раду более открытой. Это ваша победа,
– написал Юрчишин.
Напомним, за восстановление эфиров проголосовали сами народные избранники – 266 депутатов. Заседание будут транслировать по телевидению на канале "Рада" и на ютуб-канале "Рада".
Почему трансляцию прекращали?
В 2022 году после начала полномасштабной войны из соображений безопасности народные депутаты приняли решение прекратить эфиры из парламента. Соответствующие видео публиковали в открытом доступе через час после завершения заседаний.
Однако исключение сделали 31 июля, когда парламентарии рассматривали закон о возвращении независимости НАБУ и САП.
