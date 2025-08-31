О возможном преемнике народного депутата рассказывает 24 Канал.

Кто заменит Парубия в Верховной Раде?

Место народного депутата Андрея Парубия, убитого 30 августа во Львове, может занять Татьяна Черновол. По данным Центральной избирательной комиссии, она входит в избирательный список партии "Европейская солидарность" и занимает 27-е место.

Выше в списке расположены Владимир Вятрович и Ирина Никорак, которые уже стали депутатами после сложения полномочий другими членами фракции.

Согласно данным Верховной Рады, фракция "Европейская солидарность" сейчас насчитывает 27 народных депутатов.

Что известно о Татьяне Черновол?

Татьяна Черновол ранее была журналисткой и депутатом от "Народного фронта", входила в комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны. Также работала правительственным уполномоченным по антикоррупционной политике и советником главы МВД Украины, в то время им был Арсен Аваков.

Общественный и политический деятель 1979 года рождения известна активным участием в Революции достоинства и пережила покушение в 2013 году. В 2014 году участвовала в обороне Мариуполя в составе батальона "Азов" и потеряла мужа на войне.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Черновол служит в ВСУ. Она воевала в 72 ОМБр, 126-й бригаде территориальной обороны, командовала расчетом ПТРК "Стугна-П" в спецназначении имени Ивана Богуна и имеет офицерское звание.

