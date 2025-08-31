В частности, состоится общегородская церемония прощания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.
Когда состоится прощание с Андреем Парубием?
В понедельник, 1 сентября, в 19:00 в Архикафедральном Соборе святого Юра (площадь святого Юра, 5) состоится парастас.
Во вторник, 2 сентября, в 12:00 в Соборе святого Юра начнется чин похорон.
Тогда же ориентировочно в 12:30 на площади Рынок, возле Ратуши, планируют общегородскую церемонию прощания.
Похоронят Андрея Парубия на Лычаковском кладбище.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования близким и родным Андрея Парубия.
Что известно об убийстве Андрея Парубия во Львове?
Во Львове во Франковском районе 30 августа 2025 года убили бывшего главу Верховной Рады Андрея Парубия. В результате полученных травм он погиб на месте.
Убийца был одет как курьер Glovo и несколько раз выстрелил в свою жертву. В городе объявлена спецоперация "Сирена". Это означает больше патрулей, блокпостов.
Убийство Андрея Парубия было тщательно спланированным, продолжается расследование с привлечением сил безопасности, сообщил Зеленский.