Зокрема, відбудеться загальноміська церемонія прощання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.
Коли відбудеться прощання з Андрієм Парубієм?
У понеділок, 1 вересня, о 19:00 в Архикатедральному Соборі святого Юра (площа святого Юра, 5) відбудеться парастас.
У вівторок, 2 вересня, о 12:00 у Соборі святого Юра розпочнеться чин похорону.
Тоді ж орієнтовно о 12:30 на площі Ринок, біля Ратуші, планують загальноміську церемонію прощання.
Поховають Андрія Парубія на Личаківському кладовищі.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття близьким та рідним Андрія Парубія.
Що відомо про вбивство Андрія Парубія у Львові?
У Львові у Франківському районі 30 серпня 2025 року вбили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Внаслідок отриманих травм він загинув на місці.
Вбивця був одягнений як кур'єр Glovo та кілька разів вистрілив у свою жертву. У місті оголосили спецоперацію "Сирена". Це означає більше патрулів, блокпостів.
Вбивство Андрія Парубія було ретельно спланованим, триває розслідування із залученням сил безпеки, повідомив Зеленський.