Зокрема, відбудеться загальноміська церемонія прощання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

Коли відбудеться прощання з Андрієм Парубієм?

У понеділок, 1 вересня, о 19:00 в Архикатедральному Соборі святого Юра (площа святого Юра, 5) відбудеться парастас.

У вівторок, 2 вересня, о 12:00 у Соборі святого Юра розпочнеться чин похорону.

Тоді ж орієнтовно о 12:30 на площі Ринок, біля Ратуші, планують загальноміську церемонію прощання.

Поховають Андрія Парубія на Личаківському кладовищі.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття близьким та рідним Андрія Парубія.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія у Львові?