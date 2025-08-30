На місце вбивства також несуть свічки. Про це повідомляє 24 Канал.
Який зараз має вигляд місце вбивства Андрія Парубія?
До місця вбивства коришнього голови Верховної Ради Андрія Парубія у Фарнківському районі Львова приносять квіти. Також на місці злочину запалюють лампадки.
На місце вбивства Андрія Парубія носять квіти: дивіться відео
Слідчі дії на місці вбивства Андрія Парубія (фото Дмитра Усика / 24 Канал)
Що відомо про вбивство Андрія Парубія у Львові?
- У Львові 30 серпня 2025 року вбили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.
- Вбивця був одягнений як кур'єр Glovo та кілька разів вистрілив у свою жертву.
- У місті оголосили спецоперацію "Сирена". Це означає більше патрулів, блокпостів. Можлива активніша перевірка документів на вулиці, затримки у русі транспорту.
- Вбивство Андрія Парубія було ретельно спланованим, триває розслідування із залученням сил безпеки, повідомив Зеленський.