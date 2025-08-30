На місце вбивства також несуть свічки. Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Це місце рік тому Росія атакувала дронами та ракетами, – Садовий про вбивство Парубія

Який зараз має вигляд місце вбивства Андрія Парубія?

До місця вбивства коришнього голови Верховної Ради Андрія Парубія у Фарнківському районі Львова приносять квіти. Також на місці злочину запалюють лампадки.

На місце вбивства Андрія Парубія носять квіти: дивіться відео

Слідчі дії на місці вбивства Андрія Парубія (фото Дмитра Усика / 24 Канал)

Що відомо про вбивство Андрія Парубія у Львові?