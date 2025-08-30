На место убийства также несут свечи. Об этом сообщает 24 Канал.
Как сейчас выглядит место убийства Андрея Парубия?
К месту убийства бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия в Фарнкивском районе Львова приносят цветы. Также на месте преступления зажигают лампадки.
На место убийства Андрея Парубия носят цветы
Следственные действия на месте убийства Андрея Парубия (фото Дмитрия Усика / 24 Канал)
Что известно об убийстве Андрея Парубия во Львове?
- Во Львове 30 августа 2025 года убили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.
- Убийца был одет как курьер Glovo и несколько раз выстрелил в свою жертву.
- В городе объявили спецоперацию "Сирена". Это означает больше патрулей, блокпостов. Возможна более активная проверка документов на улице, задержки в движении транспорта.
- Убийство Андрея Парубия было тщательно спланированным, продолжается расследование с привлечением сил безопасности, сообщил Зеленский.