Про це повідомив народний депутат і голова комітету з питань свободи слова ВР Ярослав Юрчишин, передає 24 Канал. Він подякував усім, хто підтримав рішення.

Що відомо про відновлення трансляцій з ВР?

Нардеп повідомив про офіційне відновлення онлайн-трансляцій пленарних засідань Верховної Ради.

Тепер точно: досягли. Ви дотисли. Люди з картонками, люди в коментарях, медіаспільнота та всі-всі, хто хоче бачити Раду більш відкритою. Це ваша перемога,

– написав Юрчишин.

Нагадаємо, за відновлення етерів проголосували самі народні обранці – 266 депутатів. Засідання транслюватимуть по телебаченню на каналі "Рада" та на ютуб-каналі "Рада".

Чому трансляцію припиняли? У 2022 році після початку повномасштабної війни з міркувань безпеки народні депутати ухвалили рішення припинити ефіри з парламенту. Відповідні відео публікували у відкритому доступі через годину після завершення засідань.

Однак виняток зробили 31 липня, коли парламентарі розглядали закон про повернення незалежності НАБУ та САП.

