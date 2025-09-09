Про це повідомив народний депутат і голова комітету з питань свободи слова ВР Ярослав Юрчишин, передає 24 Канал. Він подякував усім, хто підтримав рішення.
Дивіться також Стало відомо, хто може зайняти місце вбитого нардепа Парубія у Верховній Раді
Що відомо про відновлення трансляцій з ВР?
Нардеп повідомив про офіційне відновлення онлайн-трансляцій пленарних засідань Верховної Ради.
Тепер точно: досягли. Ви дотисли. Люди з картонками, люди в коментарях, медіаспільнота та всі-всі, хто хоче бачити Раду більш відкритою. Це ваша перемога,
– написав Юрчишин.
Нагадаємо, за відновлення етерів проголосували самі народні обранці – 266 депутатів. Засідання транслюватимуть по телебаченню на каналі "Рада" та на ютуб-каналі "Рада".
Чому трансляцію припиняли?
У 2022 році після початку повномасштабної війни з міркувань безпеки народні депутати ухвалили рішення припинити ефіри з парламенту. Відповідні відео публікували у відкритому доступі через годину після завершення засідань.
Однак виняток зробили 31 липня, коли парламентарі розглядали закон про повернення незалежності НАБУ та САП.
Законодавство: останні новини
- Верховна Рада схвалила законопроєкт №13335, який дозволяє тимчасово бронювати військовозобов'язаних, які не стоять на обліку в ТЦК або перебувають у розшуку. Тривалість не може перевищувати 45 календарних днів і надається не більше одного разу протягом календарного року.
- Парламент підтримав у першому читанні законопроєкт №13260, який повертає кримінальну відповідальність для військових за непокору, тобто за адміністративні й кримінальні правопорушення.
- Зрештою, Міноборони України та профільні комітети вирішили виключити зі скандального законопроєкту №13452 положення про посилення покарання за непокору, наприклад, самовільне залишення військової частини або місця служби.