Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
Смотрите также Обнуление реформ: что теряет Украина после смены Кабмина
Когда снова можно будет посмотреть заседания ВР?
По словам парламентария, телеканал "Рада" снова будет показывать прямые эфиры из Верховной Рады. За это проголосовали сами народные избранники – 266 депутатов.
Нардепы проголосовали за возобновление трансляций из парламента / Фото Ярослав Железняк
Ярослав Железняк уточнил: заседание покажут не сегодня, 4 сентября, а в середине месяца.
Но восстановить именно сегодня трансляцию отказались. Поэтому "Рада" заработает только с середины сентября... За – только 146..
– подчеркнул он.
Где можно будет посмотреть онлайн-трансляцию из Верховной Рады?
Ее покажут по телевидению на канале "Рада" и на ютуб-канале "Рада". Сейчас на ютуб-странице выкладывают видео пленарных заседаний, но с задержкой.
Руслан Стефанчук в июле говорил, что есть постановление ВР о публикации видео с заседаний через час после их завершения. А в середине августа заявил, что планируют изменения.
Какая сейчас сессия Верховной Рады и что делают депутаты?
В сентябре 2025 года началась четырнадцатая сессия Верховной Рады Украины IX созыва. Она продлится до января 2026 года. Узнать о результатах заседаний можно на официальном веб-портале Верховной Рады Украины.
Почему заседания из Верховной Рады так долго не показывали?
- Прямые трансляции пленарных заседаний парламента приостановили с начала полномасштабного вторжения – по соображениям безопасности.
- Но был день, когда сделали исключение и заседание показали. Речь о 31 июля, когда депутаты рассматривали закон о возвращении независимости НАБУ и САП.
- С 2022 по 2024 год журналисты не имели доступа в Верховную Раду. Поэтому общество узнавало о том, за что голосуют депутаты, со слов самих депутатов и из официальных комментариев власти.
- В мае 2024 года решили, что представители СМИ будут иметь доступ в кулуары Верховной Рады для освещения работы парламента во время пленарных заседаний в таком же режиме, как и во время пандемии. То есть не более 20 – 30 представителей СМИ в здании во время заседания Верховной Рады.
- В январе 2025 года возобновили трансляцию заседаний комитетов Рады, но не пленарных заседаний.
- В конце июля ряд общественных организаций и медиа призвал Верховную Раду Украины возобновить онлайн-трансляцию пленарных заседаний на телеканале "Рада" и заблаговременно публиковать повестку дня. "Прозрачность принятия решений – это не формальность, а основа доверия парламенту. Закрытость только усиливает подозрения относительно закулисных договоренностей и дискредитирует институты", – аргументировали там.
- 1 сентября в Раде зарегистрировали постановление о возобновлении трансляций заседаний. Рассматривают и вопрос организации и проведения официальных выступлений и заявлений руководства Верховной Рады Украины, брифингов народных депутатов Украины.