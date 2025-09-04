Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Когда снова можно будет посмотреть заседания ВР?

По словам парламентария, телеканал "Рада" снова будет показывать прямые эфиры из Верховной Рады. За это проголосовали сами народные избранники – 266 депутатов.



Нардепы проголосовали за возобновление трансляций из парламента / Фото Ярослав Железняк

Ярослав Железняк уточнил: заседание покажут не сегодня, 4 сентября, а в середине месяца.

Но восстановить именно сегодня трансляцию отказались. Поэтому "Рада" заработает только с середины сентября... За – только 146..

– подчеркнул он.

Где можно будет посмотреть онлайн-трансляцию из Верховной Рады?

Ее покажут по телевидению на канале "Рада" и на ютуб-канале "Рада". Сейчас на ютуб-странице выкладывают видео пленарных заседаний, но с задержкой.

Руслан Стефанчук в июле говорил, что есть постановление ВР о публикации видео с заседаний через час после их завершения. А в середине августа заявил, что планируют изменения.

Какая сейчас сессия Верховной Рады и что делают депутаты?



В сентябре 2025 года началась четырнадцатая сессия Верховной Рады Украины IX созыва. Она продлится до января 2026 года. Узнать о результатах заседаний можно на официальном веб-портале Верховной Рады Украины.

Почему заседания из Верховной Рады так долго не показывали?