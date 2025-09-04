Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

По словам парламентария, телеканал "Рада" снова будет показывать прямые эфиры из Верховной Рады. За это проголосовали сами народные избранники – 266 депутатов.


Нардепы проголосовали за возобновление трансляций из парламента / Фото Ярослав Железняк

Ярослав Железняк уточнил: заседание покажут не сегодня, 4 сентября, а в середине месяца.

Но восстановить именно сегодня трансляцию отказались. Поэтому "Рада" заработает только с середины сентября... За – только 146..
– подчеркнул он.

Ее покажут по телевидению на канале "Рада" и на ютуб-канале "Рада". Сейчас на ютуб-странице выкладывают видео пленарных заседаний, но с задержкой.

Руслан Стефанчук в июле говорил, что есть постановление ВР о публикации видео с заседаний через час после их завершения. А в середине августа заявил, что планируют изменения.

Какая сейчас сессия Верховной Рады и что делают депутаты?



В сентябре 2025 года началась четырнадцатая сессия Верховной Рады Украины IX созыва. Она продлится до января 2026 года. Узнать о результатах заседаний можно на официальном веб-портале Верховной Рады Украины.

  • Прямые трансляции пленарных заседаний парламента приостановили с начала полномасштабного вторжения – по соображениям безопасности.
  • Но был день, когда сделали исключение и заседание показали. Речь о 31 июля, когда депутаты рассматривали закон о возвращении независимости НАБУ и САП.
  • С 2022 по 2024 год журналисты не имели доступа в Верховную Раду. Поэтому общество узнавало о том, за что голосуют депутаты, со слов самих депутатов и из официальных комментариев власти.
  • В мае 2024 года решили, что представители СМИ будут иметь доступ в кулуары Верховной Рады для освещения работы парламента во время пленарных заседаний в таком же режиме, как и во время пандемии. То есть не более 20 – 30 представителей СМИ в здании во время заседания Верховной Рады.
  • В январе 2025 года возобновили трансляцию заседаний комитетов Рады, но не пленарных заседаний.
  • В конце июля ряд общественных организаций и медиа призвал Верховную Раду Украины возобновить онлайн-трансляцию пленарных заседаний на телеканале "Рада" и заблаговременно публиковать повестку дня. "Прозрачность принятия решений – это не формальность, а основа доверия парламенту. Закрытость только усиливает подозрения относительно закулисных договоренностей и дискредитирует институты", – аргументировали там.
  • 1 сентября в Раде зарегистрировали постановление о возобновлении трансляций заседаний. Рассматривают и вопрос организации и проведения официальных выступлений и заявлений руководства Верховной Рады Украины, брифингов народных депутатов Украины.