Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.
Коли знову можна буде подивитися засідання ВР?
За словами парламентаря, телеканал "Рада" знову буде показувати прямі ефіри з Верховної Ради. За це проголосували самі народні обранці – 266 депутатів.
Нардепи проголосували за поновлення трансляцій з парламенту / Фото Ярослав Железняк
Ярослав Железняк уточнив: засідання покажуть не сьогодні, 4 вересня, а в середині місяця.
Але відновити саме сьогодні трансляцію відмовились. Тому "Рада" запрацює лише з середини вересня… За – лише 146…
– підкреслив він.
Де можна буде подивитися онлайн-трансляцію з Верховної Ради?
Її покажуть по телебаченню на каналі "Рада" та на ютуб-каналі "Рада". Зараз на ютуб-сторінці викладають відео пленарних засідань, але із затримкою.
Руслан Стефанчук у липні говорив, що є постанова ВР про публікацію відео із засідань через годину після їхнього завершення. А в середині серпня заявив, що планують зміни.
Яка зараз сесія Верховної Ради і що роблять депутати?
У вересні 2025 року розпочалася чотирнадцята сесія Верховної Ради України IX скликання. Вона триватиме до січня 2026 року. Дізнатися результати засідань можна на офіційному вебпорталі Верховної Ради України.
Чому засідання з Верховної Ради так довго не показували?
- Прямі трансляції пленарних засідань парламенту призупинили з початку повномасштабного вторгнення – з безпекових міркувань.
- Та був день, коли зробили виняток і засідання показали. Мова про 31 липня, коли депутати розглядали закон про повернення незалежності НАБУ та САП.
- З 2022 по 2024 рік журналісти не мали доступу до Верховної Ради. Тож суспільство дізнавалося про те, за що голосують депутати, зі слів самих депутатів і з офіційних коментарів влади.
- У травні 2024 року вирішили, що представники ЗМІ матимуть доступ до кулуарів Верховної Ради для висвітлення роботи парламенту під час пленарних засідань у такому ж режимі, як і під час пандемії. Тобто не більше 20 – 30 представників ЗМІ в будівлі під час засідання Верховної Ради.
- У січні 2025 року відновили трансляцію засідань комітетів Ради, але не пленарних засідань.
- Наприкінці липня низка громадських організацій та медіа закликала Верховну Раду України відновити онлайн-трансляцію пленарних засідань на телеканалі "Рада" та завчасно публікувати порядок денний. "Прозорість ухвалення рішень – це не формальність, а основа довіри парламенту. Закритість лише підсилює підозри щодо закулісних домовленостей і дискредитує інституції", – аргументували там.
- 1 вересня в Раді зареєстрували постанову щодо відновлення трансляцій засідань. Розглядають і питання організації та проведення офіційних виступів та заяв керівництва Верховної Ради України, брифінгів народних депутатів України.