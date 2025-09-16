Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення телеканалу Рада.
Де Верховна Рада транслює засідання?
Уперше за майже 4 роки на телебачення повертають трансляції засідань народних депутатів. Відеозйомка в залі Верховної Ради знову буде постійною. Так вже 16 вересня Рада показує пленарне засідання онлайн. На телеканалі лише один раз була трансляція з будівлі парламенту – 31 липня 2025 року – коли депутати голосували за відновлення незалежності антикорупційних органів.
Трансляції засідань не проводили з міркувань безпеки, коли почалося вторгнення. Усі законопроєкти тривалий час розглядалися без камер, адже тоді журналістам обмежили доступ до сесійної зали. Відео в парламенті дозволили знімати з травня 2024 року. А відтепер усі засідання українці знову зможуть бачити наживо.
Так, трансляції з Верховної Ради офіційно показує телеканал Рада. У вівторок, 16 вересня, там триває 14 засідання сесії.
Рада відновила трансляції засідань депутатів: дивіться відео
Зазначимо, що депутати перериватимуть роботу під час повітряної тривоги, тоді ж і трансляції засідань припинятимуться. Якщо існуватиме загроза, то всі присутні в кулуарах йтимуть до укриття. Там запису не проводитимуть.
Коли вирішили відновити трансляції з Верховної Ради?
У січні 2025 року після заборони на показ сесій онлайн вирішили відновити лише трансляцію засідань комітетів Ради.
Громадські активісти вимагали від депутатів "прозорість ухвалення рішень". Українці критикували Раду за те, що люди не можуть спостерігати за законодавчим процесом, а така закритість лише підсилює підозри щодо залаштункових домовленостей. За рішення все ж відновити трансляції проголосували 266 депутатів.
Спікер парламенту Руслан Стефанчук 9 вересня підписав постанову про повернення трансляцій засідань Верховної Ради. Це стало можливим через зміну безпекової ситуації та потребу підвищити прозорість роботи депутатів навіть в умовах воєнного стану.