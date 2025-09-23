Что известно о внешнем финансировании Украины в 2026 году?

Сначала Киев оценивал дефицит внешнего финансирования почти в 38 миллиардов долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Но после переговоров с МВФ эта цифра выросла примерно до 65 миллиардов долларов. В частности Bloomberg уже ранее сообщал, что украинское правительство и базирующийся в Вашингтоне кредитор имели разные оценки того, сколько дополнительных средств Киеву придется привлечь от союзников в ближайшие годы для финансирования военных нужд.

Глава МВФ Кристалина Георгиева была среди первых, с кем встретился президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке. Это произошло после прибытия на Генеральную ассамблею ООН в понедельник.

Мы обсудили возможности использования замороженных российских активов в пользу Украины и все потенциальные направления сотрудничества, включая новую программу, направленной на поддержку устойчивости нашего государства в ближайшие годы,

– написал Зеленский после встречи.

Важно! Разногласия возникли, поскольку Украина пытается договориться о новом четырехлетнем займе от МВФ до конца года. Киев уже почти исчерпал большинство финансирования по действующей программе объемом 15,5 миллиардов, которая действует до 2027 года.

Согласованную оценку уже передали Европейской комиссии – исполнительному органу ЕС. Главный донор Украины теперь планирует предоставить значительную часть нужной суммы, использовав остатки средств, сгенерированные замороженными российскими активами.

МВФ в частности выражал обеспокоенность относительно украинских оценок потребностей в финансировании, ведь война заставила страну увеличить военный бюджет, что ставит под угрозу финансовую устойчивость,

– говорится в материале.

На ситуацию также влияет растущее нежелание США продолжать оказывать помощь при администрации президента Дональда Трампа. Зеленский планирует встретиться с Трампом и провести ряд других двусторонних переговоров во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник.

Размер нового пакета МВФ официально еще не обсуждался. Но предварительные оценки составляют около 8 миллиардов долларов.

Заметьте! В ноябре кредитор из Вашингтона обсудит параметры новой программы с правительством в Киеве.

Что известно о работе миссии МВФ в Украине?

Руководство Минфина, НБУ и эксперты МВФ завершили обсуждение состояния выполнения программы Механизма расширенного финансирования. Об этом сообщает Министерство финансов.

Встречи продолжались в течение 3-10 сентября. Официально о завершении объявили 11 сентября.

Стороны обсуждали состояние выполнения госбюджета 2025 и показатели проекта бюджета на 2026 год, среднесрочное бюджетное планирование и предусмотренные программой структурные реформы,

– отметили в ведомстве.

Обратите внимание! Сейчас ожидается продолжение тесного диалога между сторонами.