Об этом украинский президент сообщил в своем телеграм-канале. Подробнее о переговорах в США – читайте в материале 24 Канала.

С кем встретился Зеленский в США?

Встреча со спецпредставителем президента США

Также Зеленский провел встречу со специальным представителем Президента США генералом Китом Келлогом.

Проинформировал о ситуации на фронте и результаты контрнаступательной операции у Доброполья и Покровска. Кроме того, они коснулись развития сотрудничества Украины и США, в частности взаимовыгодных соглашений по дронов и закупки американского оружия, которые Украина предложила США.

Встреча Зеленского и Келлога 23 сентября: смотрите видео

Благодарен Киту Келлогу за поддержку и помощь и Президенту США Дональду Трампу – за усилия для окончания войны и прекращения убийств,
– подчеркнул Зеленский.

Встреча Зеленского и Келлога / Фото ОП

Встреча с Вселенским Патриархом

Зеленский обсудил со Вселенским Патриархом Варфоломеем пути достижения реального мира и дальнейшее развитие церкви в Украине.

Встреча Зеленского и Варфоломея 23 сентября: смотрите видео

Кроме того, президент проинформировал о защите религиозной свободы в Украине, поделился деталями сотрудничества с американской командой и пригласил Его Святейшество приехать в Украину.

Спасибо Вселенскому Патриарху за поддержку, солидарность, адвокацию интересов Украины, постоянные молитвы за всех украинцев и осуждение действий РПЦ, которая благословила убийства украинцев,
– отметил Зеленский.

Встреча Зеленского и Варфоломея / Фото ОП

Встреча с директором-распорядителем МВФ

В Нью-Йорке Зеленский также встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Они обсудили возможности для использования замороженных российских активов и варианты сотрудничества, в том числе и новую программу, направленную на поддержку устойчивости Украины в ближайшие годы.

Договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве между правительством Украины и МВФ,
– отметил президент.

Встреча Зеленского и Георгиевой 23 сентября: смотрите видео

Особое внимание уделили нарушением Россией воздушного пространства стран НАТО, в частности 22 сентября в Копенгагене. Обменялись мнениями относительно причин.

Спасибо лично Кристалине Георгиевой за ее внимание к Украине и МВФ – за программы, которые помогают усиливать нашу экономику,
– подытожил президент.

Встреча Зеленского и Георгиевой / Фото ОП

Встреча с президентом Казахстана

В США Зеленский встретился с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

Лидеры подробно обсудили усилия Украины, США, Европы и других партнеров в мире для того, чтобы закончить эту войну. Отдельно коснулись вопросов торгово-экономического сотрудничества и заинтересованности казахстанских компаний в восстановлении Украины.

Встреча Зеленского и Токаева 23 сентября: смотрите видео

Спасибо Казахстану за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины,
– подытожил Зеленский.

Встреча Зеленского и Токаева / Фото ОП