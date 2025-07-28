Як змінився держборг України?

З початку року борг зріс на 716 мільярдів гривень або на 18,78 мільярдів доларів, пише 24 Канал з посиланням на Мінфін.

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Протягом червня 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 181,73 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 3,88 млрд дол. США,

– йдеться у повідомленні.

Державний борг України становив 7 402,52 мільярда гривень (це 96,18 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 177,77 мільярда доларів США. Державний зовнішній борг становив 5 561,92 мільярда гривень (це 72,26 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 133,57 мільярда доларів США.

Гарантований державою борг України становив 294,43 мільярда гривень (3,83%), або 7,07 мільярдів доларів США, зокрема:

гарантований державою зовнішній борг – 213,57 мільярда гривень (2,77 %), або 5,13 мільярда доларів США;

гарантований державою внутрішній борг – 80,86 мільярда гривень (1,05 %), або 1,94 мільярда доларів США.

Зауважте! Державний внутрішній борг становив 1 840,61 мільярда гривень (23,91 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 44,20 мільярда доларів США.