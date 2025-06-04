Чому в Україні зафіксували дефолт

Україна пропустила платіж за цінними паперами 2 червня, повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство S&P Global.

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Міністерство фінансів пропустило платіж у 665 мільйонів доларів, тому рейтинг випуску облігацій України, прив'язаних до ВВП, знизили з CC до D (дефолт).

Ми не очікуємо виплати протягом пільгового періоду за цінними паперами, передбаченого договором, що становить 10 робочих днів, з огляду на мораторій уряду на виплати за цими облігаціями,

– повідомили в агентстві.

Водночас S&P Global підтвердило рейтинги України в іноземній валюті SD/SD (вибірковий дефолт) і суверенні кредитні рейтинги в національній валюті для України CCC+/C.

Чи є загроза для фінансової стабільності

Україна нагадала власникам Державних деривативів, що відповідно до рішення уряду від 27 серпня 2024 року діє мораторій на виплати за цими інструментами, який залишатиметься чинним до завершення процесу їх реструктуризації. У серпні 2024 року з умов державних деривативів було вилучено положення про крос-дефолт.

Це означає, що дотримання мораторію на виплати за державними деривативами не призводить до крос-дефолту за зобов'язаннями за облігаціями зовнішньої державної позики та не створює загрози для фінансової стабільності держави,

– йдеться в повідомленні.

До слова, мораторій на платежі за державними деривативами є частиною ширшої стратегії України, оголошеної в серпні 2024 року під час реструктуризації державного боргу.