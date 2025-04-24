Що таке дефолт

Якщо країна не може розрахуватись зі своїми кредиторами, то оголошує дефолт. Однак, згадуючи про дефолт, потрібно зауважити ще таке поняття, як технічний дефолт. Це ситуація, коли країна хоч і заявила про свою не платоспроможність, однак повинна домовитись з кредиторами про списання частини боргу та відтермінування наступних виплат, пояснює 24 Канал.

До теми В Україні може бути дефолт: чи є шанс домовитись про реструктуризації держборгу

Говорячи про дефолт в Україні, потрібно розуміти, що частково країна вже в технічному дефолті. Це сталось тоді, коли Україна влітку 2024 року офіційно відмовилася від обслуговування частини боргу. Про це також свідчить те, що для України закриті міжнародні ринки капіталу, а випущені облігації торгуються із значним дисконтом.

На перший погляд, можна припустити, що дефолт може матиме позитивні наслідки. Наприклад, країні більше не доведеться виконувати зобовʼязання перед кредиторами й спрямувати гроші на фінансування внутрішніх проблем. Однак це не так.

Адже у разі дефолту (не технічного) в довгостроковій перспективі такій країні буде важко отримати нові кредити від партнерів, залучити нові інвестиції й країну тощо. Враховуючи, що наразі бюджет України напряму залежить від фінансової підтримки партнерів – оголошувати дефолт вкрай не логічний крок.

Цікаво! Україна декілька разів була на межі дефолту, однак жодного разу не оголошувала його. У 1998 році попри технічний дефолт в Росії, після розпаду СРСР, Україні вдалось його уникнути. Також передумови були у 2000 та 2015 роках.

Чому зараз знову заговорили про дефолт в Україні

24 квітня стало відомо, що Україна не змогла домовитись з групою кредиторів на чолі з хедж-фондами щодо реструктуризації боргу на суму 3,2 мільярда доларів. Виплата за боргом повинна була відбутись наступного місяця.

У Мінфіні зазначили, що налаштовані на конструктивний діалог з інвесторами. "Так само, як це було під час успішних перемовин щодо реструктуризації єврооблігацій минулого літа", – підкреслили у відомстві.

Україна запропонувала кредиторам два варіанти:

Повний обмін на суверенні облігації, через повторне відкриття існуючих облігацій; Зміну умов випуску ВВП-варантів.

Однак інвестори були готові реструктуризувати лише травневий платіж, вимагаючи понад 400 мільйонів доларів готівкою та конвертацію понад 200 мільйонів доларів у нові облігації.

ВВП-варанти були розроблені для світу, якого більше не існує. Скромне економічне зростання у 2023 році було не ознакою стрімкого процвітання, а крихким відскоком від майже 30% падіння, спричиненого повномасштабним вторгненням Росії. Ці фінансові інструменти не повинні стати перешкодою для нашого відновлення,

– зазначив Сергій Марченко.

Варто додати також, що комітет кредиторів зазначив, що оптова реструктуризація варантів не є ні доцільною, ні необхідною, однак вони, як і раніше, готові брати участь у виплаті 2023 року. До слова, на цю спеціальну групу припадає понад 30% варантів, що перебувають в обігу.