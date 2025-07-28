Как изменился госдолг Украины?

С начала года долг вырос на 716 миллиардов гривен или на 18,78 миллиардов долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Минфин.

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В течение июня 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 181,73 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 3,88 млрд долл. США,

– говорится в сообщении.

Государственный долг Украины составил 7 402,52 миллиарда гривен (это 96,18% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 177,77 миллиарда долларов США. Государственный внешний долг составил 5 561,92 миллиарда гривен (это 72,26% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 133,57 миллиарда долларов США.

Гарантированный государством долг Украины составил 294,43 миллиарда гривен (3,83%), или 7,07 миллиардов долларов США, частности:

гарантированный государством внешний долг – 213,57 миллиарда гривен (2,77%), или 5,13 миллиарда долларов США;

гарантированный государством внутренний долг – 80,86 миллиарда гривен (1,05 %), или 1,94 миллиарда долларов США.

Заметьте! Государственный внутренний долг составил 1 840,61 миллиарда гривен (23,91 % общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 44,20 миллиарда долларов США.