Как изменился Государственный долг Украины за последний месяц?
В течение августа государственный и гарантированный госдолг Украины вырос в гривневом эквиваленте на 177,41 миллиарда гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов Украины.
В частности государственный и гарантированный государством внешний долг составляет:
- 5 989,86 миллиарда гривен (75,34% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 145,17 млрд долларов США;
- государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1 961,43 миллиарда гривен (24,66%), или 47,54 миллиарда долларов США.
Объем государственного и гарантированного государством долга рассчитывается в денежной форме как непогашенная номинальная стоимость долговых обязательств в валюте кредита (займа),
– говорится в информационной справке.
Важно! В частности Состояние государственного и гарантированного государством долга определяется в гривнах и долларах США по курсу Национального банка Украины на последний день отчетного периода и включает операции за этот день.
Что такое Государственный долг?
Государственный долг – это совокупные долговые обязательства государства перед всеми кредиторами. Об этом сообщает Минфин.
То есть это юридические и физические лица, иностранные государства, различные международные организации и тому подобное.
Государственный долг состоит из задолженности центрального правительства, региональных и местных органов власти, а также долгов всех корпораций с государственным участием. Он устанавливается пропорционально доле государства в их капитале.
Он делится на внешний и внутренний. Внешний государственный долг – это задолженность другим странам, международным экономическим организациям. А внутренний – задолженность государства владельцам государственных ценных бумаг и другим кредиторам.
Что известно о ситуации с украинской экономикой?
Киев оценивал дефицит внешнего финансирования почти в 38 миллиардов долларов на 2026 год. Однако МВФ убедил Украину изменить решение. Поэтому сумма выросла примерно до 65 миллиардов долларов.
В частности не менее 120 миллиардов долларов Украина будет нуждаться ежедневно на оборону. Сейчас же один день войны стоит 172 миллиона долларов.