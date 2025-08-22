Как вырос уровень государственного долга?
Такой объем государственного долга может быть признаком критических тенденций в финансовой системе страны. Об этом заявил народный депутат Михаил Цимбалюк, сообщает 24 Канал.
100% ВВП Украины сейчас – это долги. Такого никогда не было. По экономическим показателям мы – банкроты,
– отметил нардеп.
Впрочем, Цимбалюк добавил, что даже в такой трудной ситуации государство продолжает выполнять социальные обязательства, то есть выплачивать пенсии, зарплаты и стипендии.
Можно дискутировать об их уровне – они низкие. Инфляция высокая, а индексация не покрывает инфляцию и рост потребительских цен. Но вовремя выплачиваются зарплаты, выплачивается стипендии, другие социальные выплаты, и очень важно чтобы и на следующий год это государство сохранило,
– подчеркнул политик.
Хотя, по его мнению, правительство все-таки есть за что критиковать.
Что говорят о долге в Минфине?
Министерство финансов сообщило, что размер государственного и гарантированного государственного долга составил 7,69 триллиона гривен по состоянию на 30 июня (это около 184,84 миллиарда долларов). Из этих средств:
- 138,70 миллиарда долларов – внешние обязательства Украины;
- 46,14 миллиарда долларов – внутренние обязательства.
Только в течение июня 2025 года общий долг вырос на 181,73 миллиарда гривен, что эквивалентно 3,9 миллиарда долларов США,
– добавили в Минфине.
Стремительный рост государственного долга в Украине во многом связан с полномасштабной войной, которую ведет против нее Россия.
Как рассчитывается государственный долг?
Государственный долг рассчитывается как совокупная сумма всех обязательств страны перед внутренними и внешними кредиторами, включая основной долг и начисленные проценты. В него входят как внутренние займы (облигации, кредиты от банков и других учреждений в национальной валюте), так и внешние (кредиты международных финансовых организаций, иностранных правительств и т.д.). Для оценки нагрузки на экономику обычно используют соотношение долга к ВВП. Этот показатель демонстрирует, какую долю созданного за год продукта страна должна потратить на его обслуживание.
Что известно о госдолге Украины?
- По состоянию на июнь госдолг в Украине с начала года вырос на 716 миллиардов гривен или на 18,78 миллиарда долларов, сообщили в Минфине.
- Из-за долговых выплат, в частности, международные резервы Украины в мае сократились рекордно – на 2 миллиарда долларов. Их объем на 1 июня составил 44 535,5 миллиона долларов.
- В начале июня международное рейтинговое агентство S&P Global из-за долгов снизило рейтинг Украины и признало технический дефолт. А все потому, что Украина пропустила платеж по ценным бумагам в размере 665 миллионов долларов.