Госдолг США может превысить 100% ВВП

Поэтому вероятность того, что госдолг США превысит 100% ВВП, достаточно высока, рассказал финансовый аналитик и член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин для 24 Канала.

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Согласно его словам, проблема постепенно накапливалась еще с начала 2008 года. Ведь тогда было принято решение о количественном смягчении. Тогда деньги выдавали для смягчения с нулевым процентом.

Поэтому власть стимулировала потребление, а потом инфляция частично "проглотила" этот рост, деньги обесценились. Если мы посмотрим насколько обесценился доллар и как выросли цены, мы увидим, что это довольно существенно,

– пояснил Андрей Шевчишин.

Если же ставки в США будут оставаться высокими, то расходы на обслуживание долга также будут высокими. Поэтому Америке понадобится новый долг. Однако выход из этой "ямы" достаточно небыстрый и сложный.

Штатам понадобится новая экономическая политика, когда текущий долг нужно "сжечь в инфляционном пламени" или получить какой-то внешний рынок, чтобы новое расширение позволило "проглотить" долг,

– отметил эксперт.

Напомним! Трамп уже сообщал, что есть идея по инвестированию в США. Например, турне в Саудовскую Аравию и Катар привело к соглашению на триллион с половиной долларов, что должно замедлить ситуацию с ростом госдолга.