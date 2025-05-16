Как может снизить прогноз роста экономик мира

В отчете "Мировая экономическая ситуация и перспективы" говорится о том, что торговые споры из-за новых тарифов США вызывают рост цен и повышают риски инфляции. Это влияет прежде всего на экономики, которые зависимы от экспорта, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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А такие проблемы, как рост государственного долга и изменчивость финансовых рынков затрудняют макроэкономическое управление, уменьшая возможности правительств реагировать на экономические проблемы.

Поэтому, прогноз роста для США снижен с 2,7% до 1,8%,

Для Китая он опустился с 4,6% до 4%.

Интересно! Замедление экономического роста фиксируется еще и в России. ВВП страны в 2025 году увеличится лишь на 1,5%. Причинами такого является нехватка рабочей силы, жесткая кредитная политика и санкции.

Что будет со странами СНГ

Перспектива для экономик стран СНГ будет зависеть от таких факторов, как вот российская война в Украине, санкции против России, стоимость энергоносителей, а также экономическая ситуация в Китае.

В то же время по оценке ООН, Украина взамен будет зависеть от ситуации с безопасностью, функционирования Черноморского коридора и международной помощи.

Обратите внимание! Восстановление украинской экономики оценивается на сегодня в 524 миллиарда долларов.