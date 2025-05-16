Як може знизити прогноз зростання економік світу

У звіті "Світова економічна ситуація та перспективи" йдеться про те, що торговельні суперечки через нові тарифи США спричиняють зростання цін та підвищують ризики інфляції. Це впливає насамперед на економіки, які залежні від експорту, передає 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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А такі проблеми, як зростання державного боргу та мінливість фінансових ринків ускладнюють макроекономічне управління, зменшуючи можливості урядів реагувати на економічні проблеми.

Відтак, прогноз зростання для США знижено з 2,7% до 1,8%,

Для Китаю він опустився з 4,6% до 4%.

Цікаво! Сповільнення економічного зростання фіксується ще й у Росії. ВВП країни у 2025 році збільшиться лише на 1,5%. Причинами такого є нестача робочої сили, жорстка кредитна політика та санкції.

Що буде з країнами СНД

Перспектива для економік країн СНД залежатиме від таких чинників, як от російська війна в Україні, санкції проти Росії, вартість енергоносіїв, а також економічна ситуація в Китаї.

Водночас за оцінкою ООН, Україна натомість залежатиме від безпекової ситуації, функціонування Чорноморського коридору та міжнародної допомоги.

Зверніть увагу! Відновлення української економіки оцінюється на сьогодні в 524 мільярди доларів.