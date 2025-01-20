Что будет происходить с мировой экономикой в 2025 году
Ожидается, что этот показатель на 2025 год составит 3,3%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
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По нашим прогнозам, глобальный рост остается стабильным на уровне 3,3% в этом и следующем году.
Горинчас также рассказал как изменится уровень инфляции:
- снизится до 4,2% в этом году;
- уменьшится до 3,5% в следующем году.
Это означает, что масштабные глобальные сдвиги, которые начались с пандемии и войны в Украине и спровоцировали самый большой всплеск инфляции за 40 лет, уже позади,
– отмечает экономист.
В целом ожидаются следующие изменения в этом году:
- в США экономическая ситуация будет улучшаться, экономика вырастет до 2,7%;
- в Еврозоне наоборот, рост будет меньше чем ожидалось из-за увеличения стоимости энергоносителей и низкой потребительской уверенности.
Обратите внимание! В прошлом году показатель роста глобального ВВП в 2025 ожидался на уровне 3,2% (речь идет об октябрьском прогнозе в WEO).