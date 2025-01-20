Что будет происходить с мировой экономикой в 2025 году

Ожидается, что этот показатель на 2025 год составит 3,3%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Пьер-Оливье Горинчас Главный экономист Международного валютного фонда По нашим прогнозам, глобальный рост остается стабильным на уровне 3,3% в этом и следующем году.

Горинчас также рассказал как изменится уровень инфляции:

снизится до 4,2% в этом году;

уменьшится до 3,5% в следующем году.

Это означает, что масштабные глобальные сдвиги, которые начались с пандемии и войны в Украине и спровоцировали самый большой всплеск инфляции за 40 лет, уже позади,

– отмечает экономист.

В целом ожидаются следующие изменения в этом году:

в США экономическая ситуация будет улучшаться, экономика вырастет до 2,7%;

в Еврозоне наоборот, рост будет меньше чем ожидалось из-за увеличения стоимости энергоносителей и низкой потребительской уверенности.

Обратите внимание! В прошлом году показатель роста глобального ВВП в 2025 ожидался на уровне 3,2% (речь идет об октябрьском прогнозе в WEO).