О чем говорится в новом законопроекте

Согласно новому проекту закона, льготных категорий граждан хотят обязать ежемесячно направлять средства выплаченной льготы на оплату ЖКУ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Тараса Мельничука.

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Тарас Мельничук Представитель правительства в Верховной Раде Украины Законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины, которыми предусмотрено предоставление гражданам льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, в частности, определить, что льготные категории граждан обязаны ежемесячно направлять средства выплаченной льготы на оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг.

При этом, условия предоставления льгот в случае наличия задолженности будут определяться порядком, который должен определить Кабмин.

Обратите внимание! Для социальной поддержки граждан, государством предоставляются льготы на оплату ЖКУ и субсидии. Таким образом, размер коммуналки уменьшается.