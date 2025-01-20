Про що йдеться в новому законопроєкті

Відповідно до нового проєкту закону, пільгових категорій громадян хочуть зобов'язати щомісячно спрямовувати кошти виплаченої пільги на оплату ЖКП, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тараса Мельничука.

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Тарас Мельничук Представник уряду у Верховній Раді України Законопроектом пропонується внести зміни до законів України, якими передбачено надання громадянам пільг на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема, визначити, що пільгові категорії громадян зобовʼязані щомісячно спрямовувати кошти виплаченої пільги на оплату спожитих житлово-комунальних послуг.

При цьому, умови надання пільг у випадку наявності заборгованості будуть визначатися порядком, який має визначити Кабмін.

Зверніть увагу! Для соціальної підтримки громадян, державою надаються пільги на оплату ЖКП та субсидії. Таким чином, розмір комуналки зменшується.