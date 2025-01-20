Курс валют в банках

По состоянию на утро 20 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 42 гривны (-10 копеек против 17 января) и продажа по 42,67 гривны (-3 копейки).

Читайте также Валютный рынок в январе: какие прогнозы по доллару на следующую неделю

Покупка евро происходит по 43,30 гривны (-5 копеек), а продажа по 44 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 42,62 гривны (+1 копейка), а продать по 42,70 гривны (-1 копейка).

(+1 копейка), а продать по (-1 копейка). Покупка евро по 43,90 гривны (+1 копейка), а продажа по 44,03 гривны (-7 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,86 гривны (-25 копеек), а продают по 42,73 гривны (-6 копеек), по данным finance.ua.

(-25 копеек), а продают по (-6 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,36 гривны (-17 копеек), а продают по 44,33 гривны (+11 копеек).

Каким будет курс доллара

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в середине января на валютном рынке будет активный период усиленного противодействия инфляции. НБУ будет пытаться применить механизм валютных интервенций для уравновешивания спроса и предложения.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка К слову: по состоянию на начало января объем международных резервов достиг почти 44 миллиарда долларов. В то же время не исключено, что на курсовых показателях это формально не скажется.

На наличном рынке не исключен эмоциональный период "предчувствий" от первых действий новоизбранного президента США, а также реакция общества на возможные последствия вражеской агрессии и ситуацию на фронте.