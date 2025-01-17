Курс валют в банках

По состоянию на утро 17 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 42,10 гривны (-10 копеек против 16 января) и продажа по 42,70 гривны (-15 копеек).

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Покупка евро происходит по 43,35 гривны (+5 копеек), а продажа по 44 гривны (+15 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 42,61 гривны (-14 копеек), а продать по 42,71 гривне (-16 копеек).

(-14 копеек), а продать по (-16 копеек). Покупка евро по 43,89 гривны (-12 копеек), а продажа по 44,10 гривны (-9 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 42,03 гривны (-30 копеек), а продают по 42,86 гривны (+18 копеек), по данным finance.ua.

(-30 копеек), а продают по (+18 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,70 гривны (+19 копеек), а продают по 44,28 гривны (+18 копеек).

Какой прогноз курса на следующей неделе

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в середине января на рынке будет наблюдаться период усиленного противодействия инфляции. Поэтому НБУ может использовать механизмы валютных интервенций для уравновешивания спроса и предложения.

Тарас Лесовой Финансовый аналитик По состоянию на начало января объем международных резервов достиг почти 44 миллиардов долларов. В то же время не исключено, что на курсовых показателях это формально не скажется, а официальный курс будет находиться в диапазоне 42 – 42,50 гривны за доллар.

Не является исключением, что на рынке будет период "предчувствий" с 20 января, ведь будут определенные ожидания от первых действий новоизбранного президента США, а также реакция общества на возможные последствия вражеской агрессии и ситуацию на фронте.

Обратите внимание! На рынке с 20 по 26 января прогнозируются, что на межбанке цена будет колебаться на уровне 42 – 42,50 гривны за доллар и 43,50 – 45 гривны за евро, а на наличном рынке на уровне: 42,20 – 43,20 гривны за доллар и 45 – 47,50 гривны за евро.