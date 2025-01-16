Курс валют в банках

По состоянию на утро 16 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 42,20 гривны (-2 копейки против 15 января) и продажа по 42,85 гривны (-5 копеек).

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Покупка евро происходит по 43,30 гривны (без изменений), а продажа по 44,15 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 42,75 гривны (-11 копеек), а продать по 42,87 гривны (-8 копеек).

(-11 копеек), а продать по (-8 копеек). Покупка евро по 44,01 гривны (-5 копеек), а продажа по 44,19 гривны (-7 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 42,23 гривны (-29 копеек), а продают по 42,95 гривны (+12 копеек), по данным finance.ua.

(-29 копеек), а продают по (+12 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,26 гривны (-58 копеек), а продают по 44,36 гривны (+12 копеек).

Каким будет доллар и евро

Как объясняет для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, середина января на валютном рынке – это активный период усиленного противодействия инфляции, которая в январе год к году может пересечь отметку 11%. Именно поэтому мы считаем, что регулятор может применить механизм валютных интервенций для уравновешивания спроса и предложения.

Тарас Лесовой Научная степень/должность По состоянию на начало января объем международных резервов достиг почти 44 миллиардов долларов. В то же время не исключено, что на курсовых показателях это формально не скажется, а официальный курс будет находиться в диапазоне 42 – 42,50 гривны за доллар.

В то же время на наличном рынке не исключен период "предчувствий" от первых действий новоизбранного президента США, а также реакция общества на возможные последствия вражеской агрессии и ситуацию на фронте.

Поэтому на рынке с 20 по 26 января прогнозируются следующие колебания ваоют: