Курс валют у банках

Станом на ранок 17 січня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 42,10 гривні (-10 копійок проти 16 січня) та продаж по 42,70 гривні (-15 копійок).

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Купівля євро відбувається по 43,35 гривні (+5 копійок), а продаж по 44 гривні (+15 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 42,61 гривні (-14 копійок), а продати по 42,71 гривні (-16 копійок).

(-14 копійок), а продати по (-16 копійок). Купівля євро по 43,89 гривні (-12 копійок), а продаж по 44,10 гривні (-9 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 42,03 гривні (-30 копійок), а продають по 42,86 гривні (+18 копійок), за даними finance.ua.

(-30 копійок), а продають по (+18 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,70 гривні (+19 копійок), а продають по 44,28 гривні (+18 копійок).

Який прогноз курсу наступного тижня

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що в середині січня на ринку спостерігатиметься період посиленої протидії інфляції. Відтак НБУ може використовувати механізми валютних інтервенцій для врівноваження попиту та пропозиції.

Тарас Лєсовий Фінансовий аналітик Станом на початок січня обсяг міжнародних резервів сягнув майже 44 мільярдів доларів. Водночас не виключено, що на курсових показниках це формально не позначиться, а офіційний курс перебуватиме в діапазоні 42 – 42,50 гривні за долар.

Не є виключенням, що на ринку буде період "передчуттів" з 20 січня, адже будуть певні очікування від перших дій новообраного президента США, а також реакція суспільства на можливі наслідки ворожої агресії та ситуацію на фронті.

Зверніть увагу! На ринку з 20 по 26 січня прогнозуються, що на міжбанку ціна коливатиметься на рівні 42 – 42,50 гривні за долар та 43,50 – 45 гривні за євро, а на готівковому ринку на рівні: 42,20 – 43,20 гривні за долар та 45 – 47,50 гривні за євро.