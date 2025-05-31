Держборг США може перевищити 100% ВВП

Тому ймовірність того, що держборг США перевищить 100% ВВП, досить висока, розповів фінансовий аналітик та член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин для 24 Каналу.

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Згідно з його слів, проблема поступово накопичувалась ще з початку 2008 року. Адже тоді було прийнято рішення щодо кількісного пом'якшення. Тоді гроші видавали для пом'якшення з нульовим відсотком.

Відтак влада стимулювала споживання, а потім інфляція частково "проковтнула" це зростання, гроші знецінилися. Якщо ми подивимося наскільки знецінився долар і як зросли ціни, ми побачимо, що це доволі суттєво,

– пояснив Андрій Шевчишин.

Якщо ж ставки в США залишатимуться високими, то витрати на обслуговування боргу також будуть високими. Тому Америці знадобиться новий борг. Проте вихід з цієї "ями" досить нешвидкий і складний.

Штатам знадобиться нова економічна політика, коли поточний борг потрібно "спалити в інфляційному полум'ї" або отримати якийсь зовнішній ринок, щоб нове розширення дозволило "проковтнути" борг,

– зазначив експерт.

Нагадаємо! Трамп вже повідомляв, що є ідея щодо інвестування у США. Наприклад, турне у Саудівську Аравію та Катар призвело до угоди на трильйон з половиною доларів, що має сповільнить ситуацію зі зростом держборгу.