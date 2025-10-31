Какая сумма госдолга в сентябре?
По состоянию на 30 сентября 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 8 024,1 миллиардов гривен (или 194,2 миллиарда долларов), сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфинансов.
Смотрите также Киевсовет предоставляет деньги на защиту инфраструктуры и требует от ВР вернуть 8 миллиардов, – Кличко
Это, в частности:
- внешний долг – 6 063,2 миллиардов гривен (75,6 %);
- внутренний долг – 1 960,9 миллиардов (24,4 %).
В сентябре 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 78,4 миллиардов гривен. Рост произошел благодаря получению льготного финансирования от ЕС, Всемирного банка и правительств стран-партнеров.
В то же время, в сентябре 2025 года государственный внутренний долг сократился на 0,3 миллиарда гривен. В разрезе кредиторов большую часть государственного и гарантированного долга составляют:
- Льготные займы, полученные от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств – 64%;
- Выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке – 23%;
- Выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке – 8%;
- Займы от коммерческих банков и других финансовых учреждений – около 5%.
Как рос госдолг Украины ранее?
На 31 августа 2025 года государственный долг Украины достиг 7 951,29 миллиарда гривен или 192,71 миллиарда долларов США. В течение августа 2025 года государственный и гарантированный госдолг вырос на 177,41 миллиарда гривен в гривневом эквиваленте.
Тогда госдолг Украины сравнялся с ВВП, что является признаком критических финансовых тенденций, но государство продолжает выполнять социальные обязательства.
Украина получила почти 18 миллиардов долларов от партнеров за первые 5 месяцев 2025 года в виде льготных кредитов и грантов.