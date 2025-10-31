Яка сума держборгу у вересні?

Станом на 30 вересня 2025 року державний і гарантований державою борг України становив 8 024,1 мільярдів гривень (або 194,2 мільярда доларів), повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінфінансів.

Дивіться також Київрада надає гроші на захист інфраструктури та вимагає від ВР повернути 8 мільярдів, – Кличко

Це, зокрема:

зовнішній борг – 6 063,2 мільярдів гривень (75,6 %);

внутрішній борг – 1 960,9 мільярди (24,4 %).

У вересні 2025 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 78,4 мільярдів гривень. Зростання відбулося завдяки отриманню пільгового фінансування від ЄС, Світового банку та урядів країн-партнерів.

У той же час, у вересні 2025 року державний внутрішній борг скоротився на 0,3 мільярди гривень. У розрізі кредиторів більшу частину державного і гарантованого боргу становлять:

Пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав – 64%;

Випущені цінні папери на внутрішньому ринку – 23%;

Випущені цінні папери на зовнішньому ринку – 8%;

Позики від комерційних банків та інших фінансових установ – близько 5%.

Як зростав держборг України раніше?