Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Столиця – на порозі опалювального сезону, четвертого в умовах воєнного стану. Ми готувалися до нього, враховуючи досвід попередніх складних років. Сьогодні перед нами – виклики проходження найскладнішого за всі роки повномасштабної війни опалювального сезону. Бо ворог особливо оскаженіло та систематично атакує одночасно всі енерго- та теплогенерувальні об'єкти,

– зазначив Кличко.

За словами мера, місто потребує додаткових коштів на зміцнення системи ППО, а також на захист цивільної й військової інфраструктури. Саме тому Київрада ініціює звернення до парламенту щодо повернення до бюджету столиці 8 мільярдів гривень.

"Ситуація – дуже складна… І тут час не політичних заяв, а демонстрації здатності швидко й ефективно діяти, виходячи з нових обставин. Тому Київрада планує ухвалити звернення до Верховної Ради щодо збільшення видатків на зміцнення обороноздатності Києва. Мовиться якраз про кошти, які цинічно відібрали у столиці. Київрада звертається, щоб ці кошти були зараховані до загального фонду бюджету столиці", – наголосив мер.

Кличко підкреслив, що всі кошти будуть спрямовані виключно на оборонні потреби Києва.

"Кошти мають бути використані виключно за такими напрямами: на забезпечення фінансування посиленого захисту інженерно-транспортної, енергетичної інфраструктури, захисних споруд цивільного захисту, а також інших об'єктів, що мають вплив на забезпечення життєдіяльності столиці. На забезпечення фінансування посиленого захисту військових об'єктів та майна, об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення, розташованих у межах Києва. А також на забезпечення фінансування посилення сил і засобів ППО столиці", – додав він.

Як відомо, 20 серпня Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету, якими вилучила з бюджету Києва 8 мільярдів гривень для фінансування Укрзалізниці.