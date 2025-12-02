Что известно о государственном долге Украины?

Основным фактором роста стало увеличение внешнего государственного долга, передает 24 Канал со ссылкой на Минфин.

По состоянию на 31 октября 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 8 276,2 миллиарда гривен (или 197,2 миллиарда долларов США), в частности:

Государственный внешний долг – 6 090,87 млрд гривен (73,6%) или 145,12 миллиарда долларов США; Государственный внутренний долг – 1 899,14 миллиарда гривен (22,9%), или 45,25 миллиарда долларов США; Гарантированный государством долг – 286,2 миллиарда гривен (3,4%), или 6,8 миллиарда долларов США.

Основным фактором этого роста стало увеличение внешнего государственного долга, в частности за счет получения льготного финансирования от международных партнеров,

– говорится в сообщении.

В октябре текущего года Украина получила кредит ЕС на сумму 4 миллиардов евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Его погашение будет осуществляться благодаря источникам, других чем Госбюджет страны, в частности с помощью доходов от российских замороженных активов.

Также следует упомянуть деньги, которые поступили от Всемирного банка:

280 миллионов долларов США по проекту SURGE ("Поддержка восстановления путем разумного фискального управления"); 30 миллионов долларов США по проекту THRIVE ("Трансформация здравоохранения путем реформы и инвестиций в эффективность").

Также Украина получила кредит на сумму 100 миллионов евро от Банка развития Совета Европы для обеспечения потребностей внутренне перемещенных лиц.

В то же время гарантированный государством долг в октябре уменьшился на 5,6 миллиарда гривен:

Гарантированный внешний долг уменьшился на 2,76 миллиарда гривен до 208 миллиардов гривен. Гарантированный внутренний долг уменьшился на 2,87 миллиарда гривен до 78,2 миллиарда гривен.

В разрезе кредиторов большую часть государственного долга составляют льготные займы, полученные от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств – 65,2%,

– объяснили в Минфине.

Заметьте! Выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке составляют 23,7%, а доля выпущенных ценных бумаг на внешнем рынке – 8%, займы от коммерческих банков и других финансовых учреждений – около 3,1%.

Напомним, что по состоянию на 30 сентября 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 8 024,1 миллиарда гривен (или 194,2 миллиарда долларов). Об этом сообщил Минфин 30 октября текущего года.

В сентябре государственный и гарантированный долг увеличился на 78,4 миллиарда гривен (или 1,63 миллиарда долларов США). Рост произошел прежде всего из-за увеличения государственного внешнего долга, в частности, благодаря получению льготного финансирования от Евросоюза, Всемирного банка и правительств стран-партнеров

Обратите внимание! Указано, что средневзвешенная стоимость государственного долга продолжает снижаться, а средневзвешенный срок до погашения удлиняться.

Что еще известно о Государственном долге?