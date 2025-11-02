Что известно о планах относительно евроколеи?

Таким образом из Львова можно будет путешествовать в Вену, Краков или Варшаву, пишет 24 Канал со ссылкой на главу правления акционерного общества Александра Перцовского.

Читайте также Правительство выделяет деньги для "Нафтогаза" и "УЗ": на что направят миллиарды гривен

Александр Перцовский Глава Укрзализныци Мы ставим себе очень амбициозную цель – до конца 2027 года соединить Львов с евроколеей.

Он сообщил, что кроме Львова и Черновцов, хабом для продолжения евроколеи может стать Ковель на северо-западе. Таким образом удастся соединить Волынь и Ровенскую область с Польшей. А в дальнейшем, как сообщил Александр Перцовский, следует будет соединить эти хабы между собой европейской колеей.

Также Укрзализныця хочет согласовать с Европейским Союзом упрощение пограничного контроля на железной дороге по аналогии с автомобильным транспортом. Таким образом пассажиры не будут терять свое время на границе.

Заметьте! Кроме того, после разграничения внутри структуры пригородной и локомотивной компании, в следующем году планируется шесть региональных железных дорог (в которых осталась вся инфраструктура) объединить в инфраструктурного оператора.

Напомним, что впервые в современной истории Украина построила с нуля участок евростандарта 1 435 миллиметров протяженностью 22 километров между Чопом и Ужгородом. Об этом сообщил 5 сентября вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Благодаря этому Ужгород стал первым областным центром, который получил прямое железнодорожное сообщение с Европейским Союзом,

– написал Кулеба.

Строительство продолжалось год – от августа 2024-го до августа 2025-го, а общая стоимость его составила 1,3 миллиарда гривен, где половина средств – это грант ЕС в рамках Connecting Europe Facility, а другая половина – кредит Европейского инвестиционного банка.

Важно! Следующий этап – продолжение евростандартной колеи от Ужгорода до Львова и строительство отрезка Скнилов – Мостиска-2.

Что еще следует знать об уже имеющейся евроколеи?