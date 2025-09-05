Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу президента Украины. Зеленский поздравил железнодорожников и поблагодарил их за проделанную работу.
Что известно о евроколеях Укрзализныци?
Украина постепенно интегрирует железную дорогу в европейскую систему. Первым областным центром, соединенным со странами Европы стал Ужгород. Владимир Зеленский отмечает, что подобных проектов в сотрудничестве с Евросоюзом выполнят много.
Это очень важно, что во время войны несмотря на все вызовы мы делаем такие совместные проекты. Сначала мы соединились с электросетью. И это был очень серьезный энергетический – во всех смыслах этого слова – проект. А сегодня мы объединяемся таким логистическим проектом. Остается закончить войну и вступить в Евросоюз. Я думаю, что это правильные шаги вперед. Спасибо,
– отметил президент Украины.
Зеленский в Ужгороде увидел новую колею Укрзализныци, что соединяет Украину с Европой: смотрите видео
Как рассказали министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский, созданная в рамках флагманского проекта евроколея имеет длину 22 километра.
Зеленский принял участие в открытии евроколеи из Ужгорода / Фото пресс-службы Офиса Президента
Первые поезда запустят по новой колее уже 12 сентября. В дальнейшем будет продолжаться ее развитие до Львова.
Пользуясь случаем Владимир Зеленский поблагодарил железнодорожников, которые несмотря на все российские атаки и потери личного состава, выполняют свою работу.
Поезда из Украины в Европу: последние новости
Укрзализныця внедряет проект по созданию европутей, что позволит уменьшить время в пути из Украины, открыть новые возможности для транзита и разгрузить пограничные пункты пропуска. Такую линию откроют, в частности из Львова в Польшу. Будущая европейская колея Скнилов – Мостиска II будет построена со стандартом 1 435 миллиметров. Ее реконструкцию планируют начать в 2026 году.
Из-за ремонтных работ на станции Будапешт-Келети с 25 августа по 20 сентября изменились остановки и конечные станции международных поездов Укрзализныци. В настоящее время поезд № 143/146 Чоп – Вена – Чоп будет останавливаться только на станции Будапешт-Келенфельд.